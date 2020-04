Auto überschlägt sich mehrfach : Zwei lebensgefährlich Verletzte bei Unfall auf A59 nahe Bonn

Köln Auf der Autobahn 59 nahe Bonn hat sich in der Nacht zu Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei sind ein Mann und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto des Mannes in der Nacht zu Freitag nahe der Anschlusstelle Bonn-Vilich in Richtung Köln von der Straße abgekommen und hatte sich mehrere Male überschlagen, bevor es in einem Waldstück zum Stehen kam.