Tat in Wilnsdorf : 43-Jähriger in Wald erstochen - Verdächtiger gefasst

Polizisten und Feuerwehrleute sind in Wilnsdorf im Einsatz. Foto: dpa/Kay-Helge Hercher

Wilnsdorf Ein 43-Jähriger ist in einem Wald bei Siegen erstochen worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat am Donnerstagabend in Wilnsdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein einen Verdächtigen fest.

Er sollte am Freitag vernommen werden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Der 43-Jährige wurde den Angaben nach vor einem ehemaligen Gasthof getötet. „Dort leben derzeit Menschen verschiedener Nationalitäten“, sagte der Sprecher, ohne weitere Angaben zu machen. Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort. Die Polizei setzte bei der Fahndung auch einen Hubschrauber ein.

(mba/dpa)