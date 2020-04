Anwälte der Nebenklage fordern : „Loveparade-Prozess jetzt nicht einstellen“

Duisburg Das Verfahren zu Aufarbeitung der Katastrophe vom 24. Juli 2010 steht kurz vor der Einstellung. Anwälte der Nebenkläger haben nun ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie fordern, dass der Prozess weitergeführt wird.

Anwälte der Nebenklage haben nun ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie fordern, dass das Verfahren jetzt nicht eingestellt wird. „Wir haben zum Teil bereits in individuellen Stellungnahmen für unsere Mandanten der geplanten Einstellung des Loveparade Verfahrens widersprochen“, heißt es in dem Schreiben. Mit diesem öffentlichen Appell wenden sich die Anwälte noch einmal an die 6. große Strafkammer des Landgerichts Duisburg: „Wir appellieren an das Gericht, das Loveparade-Strafverfahren zum jetzigen Zeitpunkt nicht - wie geplant - einzustellen“, heißt es darin.