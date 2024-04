Duisburgs Grüne kritisieren A59-Erörterung „Schwieriger kann man die Teilnahme kaum machen“

Jetzt seien jene Anwohnerinnen und Anwohner vom Fernstraßen-Bundesamt zu Erörterungsterminen geladen, die sich dagegen ausgesprochen und ihre Kontaktdaten hinterlegt haben: von Dienstag, 16. April bis Freitag, 19. April, jeweils ab 9 Uhr in der Mercatorhalle. Bei Bedarf kommt Montag, der 22. April noch hinzu. An den Tagen werden unterschiedliche Themen besprochen, sodass man für ein umfassendes Bild und eigene Beteiligung am besten jeden Tag vor Ort ist. „Wie man das bewerkstelligen soll, ist fraglich“, so die Grüne und Linke/Die Partei. Allerdings ist dies ein bei Erörterungsverfahren übliches Prozedere, das auch in anderen Angelegenheiten so gehandhabt wird..