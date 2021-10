„Keine Experimente“ : Verband warnt vor Wegfall der Maskenpflicht im Klassenzimmer

Düsseldorf Bald soll sich entscheiden, wie es nach den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen mit der Maskenpflicht im Unterricht weitergeht. Der Philologenverband rät, diese nicht übereilt aufzugeben.

Vor einer Entscheidung der NRW-Landesregierung über die weitere Linie bei der Maskenpflicht in Klassenzimmern hat der Philologenverband vor übereilten Schritten gewarnt. Es dürfe keine „Experimente kurz vor und nach den Herbstferien geben, wie etwa durch den Fall der Maskenpflicht“, forderte die Vorsitzende des Lehrerverbands für die Gymnasien, Sabine Mistler. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will zeitnah mitteilen, wie es nach den Herbstferien – sie dauern vom 11. bis 24. Oktober – mit der Maskenpflicht in den Schulen weitergeht. In den ersten rund zwei Wochen nach den Ferien brauche es weiter eine Maskenpflicht im Unterricht, betonte Mistler.