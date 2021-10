Lernen in Ratingen : Schüler arbeiten in den Ferien Lernstoff auf

Ratingen Schüler weiterführender Schulden können in den Herbstferein noch die Gelegenheit nutzen, Verpasstes aufzuholen. Die Stadt sucht außerdem noch Nachhilfelehrer für Grundschulkurse.

() Wegen des eingeschränkten Unterrichts während der Corona-Pandemie hat die Landesregierung zur Aufarbeitung von Lerndefiziten ein Förderprogramm aufgelegt: Durch Teilnahme an Ferienkursen sollen Schüler aller Jahrgangsstufen die Möglichkeit erhalten, Verpasstes nachzuholen oder nicht Verstandenes aufzuarbeiten. Nachdem in Ratingen die Kurse in den Sommerferien sehr gut angenommen worden sind, wird es auch in den Herbstferien erneut solche Angebote geben. Für die Kurse an den weiterführenden Schulen (Realschule: Klassen fünf bis neun, Gymnasium: Klassen sechs und acht) sind noch Restplätze frei, sie umfassen in der Regel alle drei Hauptfächer (Deutsch, Englisch, Mathematik). Kurzentschlossene können sich noch bis zum Ende dieser Woche anmelden. Darüber hinaus werden noch (pensionierte) Lehrkräfte, Studierende, Nachhilfelehrer für Grundschulkurse in der zweiten Ferienwoche gesucht. Nähere Informationen gibt es beim Amt für Schulverwaltung und Sport unter Telefon 02102/5504025 oder per E-Mail.