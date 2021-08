Vor dem Schulstart : NRW stoppt Quarantäne für ganze Schulklassen

In den Startlöchern: Am Mittwoch beginnt in NRW das neue Schuljahr. Foto: picture alliance/dpa Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Düsseldorf Nach Protesten von Eltern sollen künftig nur noch enge Kontaktpersonen isoliert werden. Impfangebote jetzt auch an Schulen. Schulministerin Gebauer spricht sich für inzidenzunabhängigen Präsenzunterricht aus.

Vor Beginn des neuen Schuljahres am Mittwoch hat die Landesregierung die Quarantäneregeln gelockert. Künftig sollen nach den Worten von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Coronafall nur noch die engsten Kontaktpersonen isoliert werden, nicht mehr die ganze Schulklasse. „Nur noch für die Sitznachbarn rechts, links, vorn und hinten sowie weiteres Schulpersonal, das in engem Kontakt mit dem Infizierten stand, gilt eine 14-tägige Quarantäne“, sagte Gebauer. Die Gesundheitsämter vor Ort können aber weitere Personen identifizieren, etwa wenn Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Wer in Quarantäne geschickt wurde, kann sich mittels PCR-Test sofort freitesten. Vollständig geimpfte, symptomlose Schüler sind von der Quarantäne ausgenommen. Es gehe darum, so wenigen Schülern wie möglich den Unterricht vorzuenthalten.

Schaden An zwölf Standorten ist am Mittwoch noch kein Unterricht möglich. An drei weiteren ist noch nicht klar, ob Schulbetrieb möglich sein wird. Dazu zählen Erftstadt und Königswinter.

Von Mittwoch an sollen Impfteams weiterführende Schulen aufsuchen. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte und Schüler der Sekundarstufe II. Toleriert werden von Seiten des Landes auch Impfangebote für Schüler ab 12 Jahren, wie in Düsseldorf. Bisher gab es mobile Impfteams in NRW nur an Berufskollegs. Für die Impfung 12- bis 15-Jähriger ist eine Einwilligung beider Erziehungsberechtigter erforderlich. Minderjährige ab 16 Jahren können grundsätzlich selbst entscheiden. Gebauer richtete einen Appell an die Eltern: „Es liegt auch an der Impfbereitschaft der Erwachsenen, regelmäßigen Unterricht zu garantieren.“ Zufrieden zeigte sie sich mit der Nachfrage nach Nachhilfeprogrammen für Schüler mit Lernrückständen. Von 60 Millionen Euro sei ein Viertel seit März abgeflossen. Das Programm läuft noch bis nach den Sommerferien 2022.