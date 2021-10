Für Dienstagabend angekündigt : Laschet will Personalvorschlag für seinen Nachfolger machen

Laschet will Personalvorschlag für seinen Nachfolger machen

Armin Laschet will in einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands an diesem Dienstagabend einen Personalvorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten und den Landesparteivorsitz unterbreiten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.