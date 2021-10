Amt des Ministerpräsidenten : Laumann will Wüst als Laschet-Nachfolger in NRW

Laumann will Wüst als Laschet-Nachfolger in NRW

Düsseldorf Hendrik Wüst ist Verkehrsminister und Chef des Wirtschaftsflügels der CDU in Nordrhein-Westfalen. Beim Griff nach dem Amt des Ministerpräsidenten hat er auch die Unterstützung des wichtigsten Vertreters der Arbeitnehmer in der Landespartei.

Im Ringen um die Nachfolge von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wächst die Unterstützung für Landesverkehrsminister Hendrik Wüst. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann stellte sich am Samstag öffentlich hinter seinen Kabinettskollegen. Wüst solle „der zukünftige Mann der CDU in Nordrhein-Westfalen“ werden, sagte Laumann in einer Videobotschaft bei der Landesdelegiertenkonferenz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Rheine.