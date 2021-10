Schule in NRW : Regierungsfraktionen wollen Schulfach Informatik aufwerten

Düsseldorf Informatik durchdringt seit Jahren immer mehr Lebensbereiche. Im Fächerkanon der Schulen spiegelt sich der Bedeutungszuwachs allerdings noch nicht wider. Das muss geändert werden, fordern die Regierungsfraktionen in NRW.

Die Regierungsfraktionen in Nordrhein-Westfalen wollen, dass das Schulfach Informatik mit den klassischen Naturwissenschaften gleichgestellt wird. Die Landesregierung solle sich dafür in der Kultusministerkonferenz einsetzen, heißt es in einem Antrag, den CDU und FDP am Mittwoch in den Düsseldorfer Landtag einbringen werden.