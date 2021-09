„Kein schnelles Zurück mehr zu Massenimpfungen“ : Städtetag stellt Entscheidung zur Schließung der Impfzentren infrage

Köln Bis Ende September schließen alle 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen ihre Türen, geimpft wird dann ausschließlich in Arztpraxen. Ob das angesichts der Auffrischungsdosen sinnvoll sei, gibt Städtetag-Chef Helmut Dedy zu bedenken.

Nach der Schließung sämtlicher 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen bis zum Monatsende steht nach Auffassung des Städtetages die Bewährungsprobe für die geänderte Impfkampagne noch aus. „Das neue Impfkonzept des Landes legt die Verantwortung für die Impfungen in die Hände der niedergelassenen Ärzte. Der Geldhahn für kommunale Impfzentren ist jetzt zu“, sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur.

„Die Impfzentren sind nicht überall nah am Volk“, hatte Laumann im Landtag Anfang des Monats erklärt. Mobile Teams hingegen gingen in Altenheime, in Fachzentren oder an Bahnhöfe - überall, „wo es sich lohnt, aus kommunaler Sicht, ein Impfangebot zu machen“. Der Betrieb der 53 Impfzentren koste jeden Monat 91 Millionen Euro. Sie gelten als nicht ausgelastet. Mittlerweile sind mehr als zwei Drittel der Einwohner des bevölkerungsreichsten Bundeslandes vollständig geimpft.