NRW-Schulministerin : 1280 „Vorgriffsstellen“ für Gymnasien besetzt

Düsseldorf Im Vorgriff auf die Umstellung auf G9 an den nordrhein-westfälischen Gymnasien zum Schuljahr 2026/27 hat das Land 1280 neue Lehrkräfte eingestellt.

Wie Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf mitteilte, konnte NRW somit bereits einen großen Teil der mittlerweile 1450 geschaffenen „Vorgriffsstellen“ für Lehrkräfte der Sekundarstufe II besetzen.

Mit dem sperrigen Begriff der „Vorgriffsstellen“ sind zusätzliche Arbeitsplätze für Lehrerinnen und Lehrer gemeint, die eigentlich erst von 2026 an für die Gymnasien vorgesehen sind. Bis dahin sollen diese für die Sekundarstufe II ausgebildeten Lehrkräfte an anderen Schulen und Schulformen unterrichten, die unter besonderem Lehrkräftemangel leiden.

Gebauer sprach von einer „Win-win-Situation“: „Zum einen können wir den Personalherausforderungen an anderen Schulformen besser begegnen, zum anderen schaffen wir schon heute die besten Bedingungen für den Unterricht in den Gymnasien ab 2026.“ Die Lehrerinnen und Lehrer sollen überwiegend von ihren Stammschulen an andere Schulformen abgeordnet werden. Die meisten davon an Grund- und Gesamtschulen, wo sie aktuell am dringendsten gebraucht werden.