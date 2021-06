Tradition im Ruhrgebiet : Steigerlied und Trinkhallenkultur sind immaterielles Kulturerbe

Düsseldorf Das Steigerlied gilt als die Hymne des Ruhrgebiets. Trinkhallen bildeten der Jury zufolge "eine Plattform für den Austausch und die Integration insbesondere in urbanen Milieus".

Das Steigerlied und die Trinkhallenkultur im Ruhrgebiet sind in Nordrhein-Westfalen nun offiziell immaterielles Kulturerbe. Vertreter der beiden Kulturformen erhielten am Mittwoch die Urkunde, wie das nordrhein-westfälische Kulturministerium in Düsseldorf mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr waren das Steigerlied und die Trinkhallenkultur in das Landesinventar für immaterielles Kulturerbe aufgenommen worden.