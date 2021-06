Sommer 2022 : Die Toten Hosen feiern 40-Jähriges mit Jubiläumstour

Düsseldorf 40 Jahre Die Toten Hosen - wenn das kein Grund zum Feiern ist. Dachte sich auch die Düsseldorfer Band um Sänger Campino und kündigt für den nächsten Sommer eine Jubiläumstour an. Gleich zu Beginn soll es Konzerte in Köln und Düsseldorf geben.

Unter dem Titel „Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen“ will die Band ab Juni 2022 elf Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Man sei „schon jetzt mitten in den Vorbereitungen, um zu unserem runden Geburtstag gemeinsam mit den Gästen und Euch ordentlich die Kuh fliegen zu lassen!“

Zu der Ankündigung teilte die Band ein Video, das Frontmann Campino alias Andreas Frege beim gemeinsamen Angeln mit Schauspieler Charly Hübner zeigt. In dem Clip sitzen die beiden Männer auf Klappstühlen am Düsseldorfer Rheinufer und unterhalten sich über das Älterwerden.

Den Auftakt der Tour gibt es im Kölner Stadion am 10. Juni 2022, gleich zwei Abende sind dann in der Düsseldorfer Arena am 24. und 25. Juni des nächsten Jahres vorgesehen. Es folgen Auftritte unter anderem in Wien, Stuttgart, Zürich und Berlin.