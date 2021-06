Grenzüberschreitende Projekte : Bewerbungsfrist für Grenzlandpreis endet bald

Niederrhein Interessierte können sich bei der Euregio bewerben, wenn ihr Projekt sich besonders für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen einsetzt.

Projekte, die die beiden Länder innovativ miteinander verbinden, verdienten besondere Aufmerksamkeit. Um ein solches Projekt zu würdigen, wird am 30. September bei der Grenzlandkonferenz in Enschede zum zweiten Mal der gemeinsame Grenzlandpreis verliehen. Die Bewerbungen werden von einer fachkundigen Jury beurteilt, die sich selbst aktiv für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und NRW engagiert. Das Siegerprojekt erhält 5000 Euro. Bedingung ist, dass es das Projekt mindestens seit März 2021 gibt und nicht vor September 2020 endete. Schriftliche Bewerbungen müssen bis spätestens 11. Juni an [email protected] geschickt werden. Bitte auf maximal zwei DIN-A4-Seiten auf Niederländisch oder Deutsch erklären, was das Projekt beinhaltet. In jedem Fall müssen die folgenden Punkte beschrieben werden: eine Kurzbeschreibung des Projekts inklusive Durchführungszeitraum, Partner, Zielpublikum, Inhalte, Finanzierung (öffentlich oder privat); eine Erläuterung der positiven Effekte auf das Miteinander zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sowie die Grenzregion; die Beweggründe für die Umsetzung des Projekts; Angaben zum innovativen Charakter des Projekts; Angaben zur Nachhaltigkeit des Projekts; Auskunft über bereits erhaltene Auszeichnungen; wenn ja, welche?; gegebenenfalls Publikationen, Berichte, Prospekte und Presseartikel über das Projekt, als Anlage; eventuell Hinweise auf Internetseiten des Projekts. Der Grenzlandpreis ist für Projekte gedacht, Personen werden nur in Ausnahmefällen ausgezeichnet. Wer noch Fragen hat, melde sich bitte per Mail unter [email protected]