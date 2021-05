75 Jahre NRW : Landtag schreibt Preis für Nachwuchskünstler aus

Düsseldorf Kunst wird im nordrhein-westfälischen Landtag schon seit langem groß geschrieben. Das Haus verfügt über eine stattliche Sammlung. Nun stiftet das Parlament einen Preis für Nachwuchskünstler.

Der NRW-Landtag schreibt in diesem Jahr erstmals einen neuen Preis für Nachwuchskünstler aus. Der mit 15.000 Euro dotierte „Kunstpreis des Landtags Nordrhein-Westfalen“ solle künftig jedes Jahr verliehen werden, sagte Landtagspräsident André Kuper der Deutschen Presse-Agentur. „Kunst ist ein wesentlicher Teil unserer Demokratie“, sagte er. Mit dem Kunstpreis solle die Kunst in der freiheitlichen Demokratie gewürdigt werden.

Zum 75. Geburtstag des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen solle mit dem Preis jenseits der Corona-Belastungen auch etwas Bleibendes geschaffen werden, sagte Kuper. Gerade in dieser für Künstlerinnen und Künstler nicht einfachen Zeit sei der Preis aber auch „ein besonderes Zeichen der Verbundenheit“.

Die Ausschreibung läuft online vom 1. Juni bis 30. September. Verliehen werden soll der Preis erstmals am 17. Januar 2022. Teilnehmen können Künstler aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Fotografie oder neue Medien. Bedingung ist, dass sie in NRW wohnen, arbeiten oder ihre künstlerische Ausbildung in dem Bundesland abgeschlossen haben. Der Studienabschluss soll nicht länger als drei Jahre zurückliegen.