Großer Umbruch steht bevor : Das zeigt das Tanztheater Wuppertal in der nächsten Spielzeit

Wuppertal Das Ensemble soll im Jahr 2022 eine neue Leitung bekommen. Zudem hören etliche Künstler, die lange dabei waren, auf. Das nächste Programm setzt hingegen zum Teil noch auf Altbewährtes.

Zwei Uraufführungen sollen auf die Bühne kommen: Rainer Behr, langjähriges Mitglied des Tanzensembles und Choreograf, erarbeitet erstmals ein Stück mit seinen Wuppertaler Kollegen; es soll als filmische Fassung bereits Ende dieser Spielzeit gestreamt werden. Richard Siegal, Leiter des Ballet of Difference in Köln, entwickelt mit „Shooting into the corner“ einen Abend mit dem bildenden Künstler und Bildhauer-Star Anish Kapoor.