Kunstmesse in Köln : Art Cologne beginnt mit rund 190 Galerien und Händlern

Köln Die Art Cologne ist eine Institution auf dem internationalen Kunstmarkt. 2021 fand sie unter speziellen Bedingungen nach einer Corona-Pause statt - 2022 könnte weitere Normalität zurückkehren. Es werden auch mehr Aussteller erwartet.

Die traditionsreiche Kunstmesse Art Cologne erwartet in diesem Jahr wieder mehr Galerien und Händler, die ihre Kunstwerke anbieten wollen. Im vergangenen Jahr - als die Messe aus einer längeren Corona-Pause zurückgekehrt war - hatte die entsprechende Zahl bei rund 150 gelegen. In diesem Jahr sollen in Köln rund 190 Galerien und Händler vertreten sein. Die Messe, die am Mittwoch (12 Uhr) beginnt, verspricht ein „ebenso hochkarätiges wie breites Angebot“ an Werken - etwa zeitgenössische Kunst, klassische Moderne und Nachkriegskunst.