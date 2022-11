Tour-Daten : Das sind 2023 die einzigen Konzerte der Toten Hosen in Deutschland

Düsseldorf Mit Konzerten im Oktober in Argentinien endete das Tour-Jahr 2022 für die Düsseldorfer Kultband Die Toten Hosen. Die Musiker feierten ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum mit 23 Auftritten. 2023 wird für die Fans eine Durststrecke werden. Gerade mal zwei Konzerte sind hierzulande geplant.

Nach der Jubiläumstour 2022 lassen es die Toten Hosen 2023 ruhiger angehen. Gerade mal zwei Konzerte in Deutschland geben die Düsseldorfer. Verständlich, denn die Tournee 2022 hatte es in sich. Von Flensburg bis Minden, in Wien und Zürich mit insgesamt 19 Konzerten. Hinzu kamen vier Auftritte in Argentinien mit Tourfinale im argentinischen Tandil am 28. Oktober. Das schlaucht. Erst recht, wenn die Tournee in Argentinien endet. Denn wie Sänger Campino mal sagte: Konzerte seien dort eine extrem körperliche Angelegenheit. Sie funktionierten wie Fußballspiele, allerdings Fußballspiele, bei denen die Zuschauer selbst mitspielen und alles geben.