Angespannte finanzielle Lage : Stadtkulturbund Tönisvorst leidet unter Corona-Folgen

Tönisvorst Durch die Pandemie gingen die Besucherzahlen deutlich zurück. Daher muss in der laufenden Saison gespart werden, die Planungen für 2023/24 müssen noch einmal an die finanzielle Lage angepasst werden.

Der Vorsitzende Thomas Nellen berichtete über die wirtschaftliche Lage. Immerhin habe in der Spielzeit 2021/22 nur das Kinderstück „Bremer Stadtmusikanten“ coronabedingt in die jetzige Spielzeit verschoben werden müssen. Jedoch seien die Zuschauerzahlen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben oder konnten wegen der vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen nicht auf eine kostendeckende Höhe ausgeweitet werden. Während in der Spielzeit 2020/21 trotz Corona noch ein kleiner Überschuss erwirtschaftet wurde, belief sich die Unterdeckung in der abgelaufenen Saison 2021/22 auf einen im unteren Drittel liegenden fünfstelligen Betrag, so Thomas Nellen.