Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 15. November 2022) : Wenig Neuinfektionen über das Wochenende – Inzidenz fällt ab

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile wieder unter der 300er Grenze. Auch die Zahl der akut infizierten Bürger ist rückläufig. Die Werte im Überblick.

1116 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 15. November 2022. Am Freitag lag der Wert mit 1379 noch höher. Über das Wochenende – gemeint ist der Zeitraum von Samstag, 12. November, bis Dienstag, 15. November – sind 368 Neuinfektionen registriert worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mit 289,7 an. Am Freitag wurde der Wert noch mit 339,1 beziffert. Unter der 300er Marke lag die Inzidenz in der Vitusstadt zuletzt Ende September. Den landesweiten Inzidenz-Wert gibt das RKI am Dienstag mit 268,8 und den Bundesschnitt mit 212,0 an.