Touristenmagnet in Österreich Hallstatt errichtet Anti-Selfie-Barriere

Schon vor der Corona-Pandemie besuchten jährlich rund eine Million Touristen das weltweit bekannte Alpendörfchen mit seinen schrägen Holzhäusern und dem spitzen Kirchturm, das zum Unesco-Welterbe zählt. In China gibt es sogar einen kompletten Nachbau des Ortes. Nun erlebt Hallstatt einen erneuten Ansturm von Menschen, die sich in den engen Gassen drängeln - auch, weil der Alpenhintergrund an die Kulisse des Disney-Films „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ erinnert.