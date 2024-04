Wölfe, Wein und Wasserflöhe Spaniens wilder Westen

Der Fluss, der an seinem Ostufer Duero, an seinem West­ufer jedoch Douro heißt, bildet auf mehr als 110 Kilometern die natürliche Grenze beider Länder und durchmisst eine von schroffen, teils steil aufragenden Felswänden gesäumte Szenerie, einem Mikrokosmos für manch endemische Tier- und Pflanzenart. Neben uralten Steineichen, deren skurril geformtes Wurzelwerk abenteuerlich am steinigen Untergrund hangelt, weist Laura auch auf die Nistplätze seltener Greifvögel oder des Schwarzstorchs hin, die Horste und Nester ähnlich waghalsig in den Felsen platzieren. Gut eine Stunde dauert die Mini-Kreuzfahrt in diese ebenso prachtvolle wie fragile Welt. Einen tollen Blick von oben in die bis zu 400 Meter tiefe Schlucht des Arribes del Duero und hinüber zum portugiesischen Nachbarn bietet am Ende eines Spazierweges der Mirador las Barrancas an der kleinen Kapelle bei Cuzcurrita.