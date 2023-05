Malta Kleine Gassen im Kerzenschein

Auf der Bühne am Victory Square spielt eine Coverband bekannte Songs von damals und heute, tausende Zuschauer im Publikum feiern dazu, von den Imbissständen rundherum ziehen Düfte von Pommes, Burgern und anderem Fast Food durch die Luft. Die Party im Zentrum der kleinen Ortschaft Birgu scheint ein übliches Stadtfest zu sein. Doch nur ein paar Schritte weiter, in den vielen Gassen, offenbart sich der eigentliche Anlass für den Besuch: Mehr als 20.000 Kerzen erleuchten die Wege in den Häuserschluchten. Sie hängen über den Köpfen und an den Wänden, säumen die schmalen Bürgersteige und stehen in den Fenstern der Häuser. Und das große Glück: Anders als am Ortseingang, wo man sich noch durch die Menschenmassen drängen muss, kann man hier in Ruhe durch die Altstadt spazieren gehen und die Eindrücke auf sich wirken lassen.