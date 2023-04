„Forbes Advisor“-Index In welchen Ländern Reisende am häufigsten krank werden

Darunter unter anderem die Ratschläge der Experten des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums CDC (Centers For Disease Control And Prevention), das untersucht, ob das Leitungswasser an einem Reiseziel trinkbar ist. Hintergrund ist, dass verunreinigtes Wasser ein erhöhtes Krankheitsrisiko darstellt und die Wasserqualität trotz positiver Empfehlungen nicht zwangsläufig garantiert ist. Zusätzlich wurden Daten des großbritannischen Reisemedizinischen Diensts „NHS Fit for Travel“ hinzugezogen, die über die Anzahl der Impfungen in einer Zielregion aufklären, die empfohlen werden.