Großbritannien Mit ABBA durch Brighton

Im plüschigen, zweistöckigen Zuschauer-Halbrund des Dome sitzen damals 1700 Gäste – handverlesen. Denn die meisten Tickets verteilte Brightons Bürgermeister in Umlandgemeinden sowie an Familienmitglieder, Freunde und Mitarbeiter. So kommt auch Carol Theobald durch ihren Mann, einen Parlamentarier, an VIP-Tickets. Die hat Carol, später Schönheitskönigin und heute Stadträtin in Brighton, bis heute aufgehoben und stellt sie als Leihgabe der Ausstellung „ABBA – One week in Brighton“ zur Verfügung, die das Brighton Museum zum 50. ESC-Jubiläum zeigt, gleich neben dem Dome.