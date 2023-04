Leere Pools im Sommerurlaub? Diese Länder in Europa sind von Dürre betroffen

An vielen Seen in Norditalien wird die momentane Wasserkrise besonders deutlich. Die Alpenseen in der Provinz Bozen etwa speichern im Durchschnitt etwa 100 Millionen Liter Wasser, nach dem trockenen Winter aber sind es momentan kaum 42 Millionen Liter. Die Binnengewässer sind so ausgetrocknet, dass ein alter Turm auf dem Grund des Vernago-Stausees wieder aufgetaucht ist, während der stets sichtbare alte Glockenturm des versunkenen Dorfes Curon Venosta im Reschensee höher aus dem Wasser ragt als gewöhnlich. Auch die Etsch im Norden von Trient ist vom Austrocknen bedroht. Die geringen Wassermengen lassen das Salzwasser der Adria über Dutzende von Kilometern in die Flussläufe von Po und Etsch eindringen und gefährden so die Ernten, die Muschelzucht und sogar das Trinkwasser einiger Dörfer.