Polen Land der Weber und Schleierherren

Produziert wurde früher auch im Schloss Wernersdorf. Im Erdgeschoss, wo jetzt kulinarische Delikatessen auf den Tisch kommen, weichten Arbeiter gewebte Stoffe in Wasser ein und breiteten sie zum Bleichen auf Wiesen vor dem Dreiflügelgebäude aus. Prominenz begegnete sich im Obergeschoss. Und auch ohne Wellness mit direktem Zugang zu einem See, fühlten sich in dem Schloss damals schon der „Alte Fritz“, Preußenkönig Friedrich II., der Dichter Friedrich Gottfried Klopstock oder der spätere sechste US-Präsident John Quincy Adams wohl. Eine Familie aus dem Saarland kaufte als Nachfahre der letzten deutschen Besitzer 2005 den Landsitz und setzte ihn behutsam instand. Mit „Liebhaberaugen“ haben seine Eltern ihren Besitz gestaltet, versichert Hausherr Christoph Hartmann. In einem blauen Kachelstübchen leuchten 300 Jahre alte handbemalte Delfter Unikate an den Wänden. Für die malerische Dekoration des barocken Ballsaals griff Christoph Wetzel zur Farbpalette. Der hatte auch die Kuppel der Dresdener Frauenkirche geschmückt.