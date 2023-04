Touristen-Alarm in Portofino Bitte einfach weitergehen – Hier kostet jedes Selfie jetzt 275 Euro Strafe

Es war vor genau einem Jahr, als Kim Kardashian barfuß in Portofino spazieren ging. Ihre Stöckelschuhe zog die Influencerin aus, um mehr Halt auf dem Kopfsteinpflaster zu haben. Wer es dem US-Model nachmachen will, der sollte wissen, dass Barfußlaufen in dem pittoresken ligurischen Küstendorf fortan mit einer Geldstrafe geahndet wird. Der Bürgermeister des Dorfes in Norditalien östlich von Genua will angesichts des wieder zunehmenden Ansturms auf Portofino nun hart durchgreifen. Matteo Viacava setzte sogar ein Selfie-Verbot durch.