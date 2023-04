Ausflüge im Frühling 2023 Die schönsten Tulpenfelder in den Niederlanden und der Region

Einer der größten Schnittblumenproduzenten in Deutschland ist der Betrieb Degenhardt aus Neuss. Seit mehr als 100 Jahren baut das Familienunternehmen Blumenzwiebeln an. Bewundert werden können die Tulpen allerdings nur aus der Ferne oder im Blumenstrauß. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Felder nicht besichtigt werden können. Tulpen können beim eigenen Stand an der Untermühle 33 in Grevenbroich Wevelinghoven gekauft werden. Der Tulpenstand ist von Dienstag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.