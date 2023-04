Italien Wo James Joyce seine Seele verlor

Der New Yorker kam der Liebe wegen nach Italien und er blieb auch wegen der guten Weine und des Dolce Vita, erzählt er. „Diese Region ist wundervoll und reich an Kultur und Kulinarik und dabei nicht so überlaufen wie Rom oder Venedig.“ In die Großstadt New York will er nicht mehr zurück, höchstens die Konzerte und chinesisches Essen vermisst er. Aber die Vielfalt in der Region sei enorm, sagt er: „Hier findest Du immer etwas, das Du magst.“ Diese Botschaft sendet er in seinem wöchentlichen Podcast „La Taverna Friuli Wine“ auch in die Welt.