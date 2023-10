Projekt efür dieen Schlossanlage in Jüchen Wie Schloss Dyck den Park dem Klimawandel anpasst

Die Hitzesommer 2018, 2019, 2020 und 2022 haben, wie Spanjer erläutert, zu „erheblichen Schäden“ am Altbaumbestand im englischen Landschaftsgarten in Dyck geführt. In diesem Jahr sei der Schadensumfang nicht weniger geworden, da wegen der Trockenheit des Bodens die Bäume keinen stabilen Stand hätten und sich zugleich Schädlinge ausbreiten könnten. Starkregenereignisse und heftige Stürme sind weitere Gefahrenquellen. Rund 300 Großbäume mussten in den Jahren nach 2018 notgefällt werden. 30 Prozent der 2600 Bäume im Park sind gefällt oder stark geschädigt.