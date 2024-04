Interview mit türkischem Tourismusgewerkschafts-Chef „Das ist Ausbeutung“

Yahyaoglu Ein Arbeiter muss in den letzten drei Jahren 600 Tage lang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, um Arbeitslosengeld bekommen zu können. Das wären 200 Tage, also fast sieben Monate im Jahr – aber so lange wird man im Tourismus nicht beschäftigt. Von Mai bis September, länger kann man in dem Sektor nicht arbeiten. Obendrein muss man 120 Tage beim letzten Arbeitgeber vollendet haben, um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben – das sind vier Monate, aber die durchschnittliche Beschäftigungszeit bei einem Betrieb im Tourismussektor liegt bei 3,5 Monaten. Und schließlich entlassen viele Arbeitgeber ihre Beschäftigten nach der Saison nicht, sie stellen sie nur „frei“ bis zur nächsten Saison. Da werden sie nicht bezahlt, können aber auch nicht zum Arbeitsamt gehen, denn offiziell sind sie noch beschäftigt. Auf diese Weise kann ein Tourismus-Angestellter lebenslang in die Arbeitslosigkeitsversicherung einzahlen und bekommt doch niemals Arbeitslosengeld. Er steckt in der Falle.