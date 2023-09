Deutschland entdecken Die schönsten Schlösser und Burgen in Sachsen

So reihten sich an dem 130 Kilometer langen Nebenfluss der Mulde von Schloss Waldheim im Norden bis Wolkenstein im Süden gleich zehn Burgen aneinander. Einige wurden mit der Zeit abgerissen und wie in Lichtenstein durch Schlösser ersetzt und bieten Grund genug, der Region jenseits der einstigen Residenzstadt Dresden und Schloss Pillnitz einen Besuch abzustatten. In Lichtenwalde hat immerhin in der Bibliothek und vor allem im restaurierten chinesischen Salon der barocke Prunk den Großbrand 1905 und die Plünderung der Roten Armee 1945 ebenso überdauert wie die DDR-Jahre, in denen das Schloss zeitweise Tuberkulose-Kranken zugewiesen wurde. Der Rest der Schlossanlage erstaunt mit erlesener Kunst aus Westafrika, Ostasien und dem Himalaja mitten in der sächsischen Provinz.