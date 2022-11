Von Wildtier-Stiftung gekürt : Gartenschläfer ist Tier des Jahres 2023

Der Gartenschläfer ist das Tier des kommenden Jahres. Foto: Michael, Reuter (mreu)/Reuter, Michael (mreu)

Hambrug Der stark gefährdete Gartenschläfer wurde zum Tier des Jahres 2023 ernannt. Gekürt hat ihn die Deutsche Wildtier-Stiftung. So sieht das Leben des niedlichen, nachtaktiven Nagers aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Gartenschläfer zum Tier des Jahres 2023 ernannt. Das einst in vielen Mittelgebirgen verbreitete, nachtaktive Nagetier steht inzwischen als „stark gefährdet“ auf der Roten Liste Deutschlands, wie die Stiftung am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Gartenschläfer sei ein eher unbekanntes Familienmitglied der Bilche, hieß es. Zu ihnen gehörten auch der Siebenschläfer, die Haselmaus und der sehr seltene Baumschläfer.

Lesen Sie auch Nabu Willich : Auf der Suche nach dem Gartenschläfer

Zu den charakteristischen Merkmalen des Gartenschläfers zählten eine schwarze Augenmaske, ein langer Schwanz und große Ohren. Der Nager gilt als Kletterkünstler und Allesfresser. Er lebe gern in Parks und Gärten und verkrieche sich in Hecken, Mauerspalten, Schuppen oder Nistkästen, hieß es. Gartenschläfer in Deutschland hielten rund sechs Monate lang Winterschlaf, dabei sinke ihre Körpertemperatur bis auf minus ein Grad.

Die Deutsche Wildtier Stiftung will nach eigenen Angaben Forschungsprojekte unterstützen, die die Ansprüche des Gartenschläfers untersuchen, um so Maßnahmen für seinen Fortbestand in Deutschland entwickeln zu können.

(aku/epd)