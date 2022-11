Tier des Jahres 2023 - Gartenschläfer

Der Gartenschläfer ist 2023 zum „Wildtier des Jahres“ ernannt worden. Das einst in vielen Mittelgebirgen verbreitete, nachtaktive Nagetier steht inzwischen als „stark gefährdet“ auf der Roten Liste Deutschlands, wie die Stiftung am Dienstag in Hamburg mitteilte.

(Quelle: Deutsche Wildtier Stiftung)