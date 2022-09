Wenn die Temperaturen draußen sinken und die Luftfeuchtigkeit steigt, zieht es Spinnen gerne in trockene und warme Häuser. Welche achtbeinigen Arten wir in unseren heimischen vier Wänden vorfinden können, zeigen wir in einer Bildergalerie.

Hauswinkelspinne

Besonders wohl in unseren vier Wänden fühlt sich laut NABU die Hauswinkelspinne. Schaut man sich diese Art genauer an, dann stellt man fest, das sie fast nur aus behaarten Beinen besteht. Ihr Körper ist vergleichsweise klein - lediglich zwei Zentimeter. Wenn es draußen feucht wird, dann sucht sich diese ungiftige Spinnenart gerne Unterschlupf im Keller, in Gartenhäuschen oder Garagen.