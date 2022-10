Der Wasserkäfer „Grouvellinus leonardodicaprioi“ wurde von Bürgerwissenschaftlern in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Wissenschaftlern von Taxon Expeditions entdeckt und ist in Malaysia beheimatet. "In diesem Fall haben wir den Käfer nicht benannt, weil er wie Leonardo DiCaprio aussieht", sagt Iva Njunjić von Taxon Expeditions der Zeitung "The Guardian". "Wir wollten hervorheben, dass auch das kleinste Lebewesen wichtig ist, wie dieser winzige Käfer, den bisher niemand kannte."