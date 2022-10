Tierbestattung : Von Hamster bis Hund: Welches Tier darf ich im Garten begraben?

Auf den Streubeeten der Tierbestattung Rosengarten kann die Asche des verstorbenen Tieres ausgestreut werden. Foto: dpa-tmn/Markus Hibbeler

Düsseldorf Wenn das Haustier stirbt, ist Trauer angesagt. Und es stellt sich die Frage: Wohin mit dem toten Tier? Einige Dinge sind verboten, dennoch gibt es Möglichkeiten, dem toten Tier die letzte Ehre zu erweisen.

Pasa war ein weißer Rüde und wurde in einer Sporttasche in Düsseldorf gefunden. Woran genau Pasa gestorben ist, weiß man nicht, aber klar ist: Das tote Tier einfach irgendwo zu entsorgen, ist nicht erlaubt.

„Außerhalb des eigenen Grundstücks ist so etwas laut Tierkörperbeseitigungsgesetz verboten, also auch in Wald und Flur“, sagt Martin Struck, Vorsitzender vom Bundesverband Tierbestatter in Dortmund. Wird man erwischt, drohe ein Bußgeld bis zu 15.000 Euro.

Beim eigenen Vierbeiner hat der Eigentümer mindestens vier legale Möglichkeiten, mit dem toten Tier umzugehen: Er kann es in eine Tierkörperbeseitigungsanstalt bringen, es in einem Tierkrematorium einäschern, bei einem Präparator ausstopfen oder beerdigen lassen. Wer dagegen ein fremdes totes Tier findet, sollte zum Telefon greifen und den Fund dem Ordnungsamt melden. Die Behörde bringt den Findling – wie gesetzlich vorgeschrieben – in die Tierkörperbeseitigungsanstalt.

Auch im Streubeet kann das tote Haustier seine letzte Ruhestätte finden. Foto: dpa-tmn/Markus Hibbeler

Bei einem kleinen Tier gibt es zudem eine weitere Variante: Es darf in die Tonne für den Restmüll gelegt werden – aber keinesfalls in die Biotonne. „Als kleine Tiere gelten etwa Vögel und Hamster“, erklärt der auf Tierrecht spezialisierte Rechtsanwalt Andreas Ackenheil aus der Nähe von Mainz.

Eine weitere Ausnahme sind sehr große Haustiere. Für sie ist eine Beerdigung auch im eigenen Garten illegal, wobei es hierbei keine exakten Vorgaben in Sachen Größe oder Gewicht gibt. „Wolfshunde und Doggen sind so an der Grenze“, meint Jurist Ackenheil. Also darf alles zwischen Hamster und Wolfshund im Garten seine letzte Ruhe finden, vorausgesetzt das Grundstück ist nicht nur gepachtet, sondern gehört dem Tierhalter.

Laut Tierkörperbeseitigungsgesetz muss das Grab im Garten mindestens ein bis zwei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt liegen und mindestens 50 Zentimeter tief sein. Je tiefer es liegt, desto besser – schließlich sollen die Überreste des Lieblings nicht von anderen Tieren wieder ausgebuddelt werden. Grabbeigaben sind verboten. Das Tier sollte in ein Material eingewickelt werden, dass der Natur nicht schadet, zum Beispiel in Wolldecken, Zeitungen oder Handtücher.

Auf den Tierfriedhöfen wiederum werden gerne Gedenksteine mit einer Inschrift genommen – so etwa auf dem Tierfriedhof in Bad Homburg. „Streunen war Dein Leben“ steht etwa auf dem Grabstein der Katze Minki, deren Streunerleben schon nach drei Jahren zu Ende war.

„Du bist das Beste, was mir im Leben passiert ist“, heißt es über die Katze Püppchen. „Danke, dass es Dich gab“, „Du wirst immer in unserem Herzen sein“ oder „Ewig mein Dackel-Mädchen“ lauten weitere Inschriften. Mittlerweile gibt es über 120 Tierfriedhöfe in Deutschland. Eine Beerdigung kostet meist zwischen 100 bis 300 Euro.

Eine weitere, häufig genutzte Möglichkeit ist es, sein Tier in einem Krematorium verbrennen zu lassen. Die Preise für eine Einzelkremierung liegen – je nach Gewicht des Tieres – zwischen 105 Euro und 315 Euro. Hinzu kommen die Kosten für das Gefäß. Auf Wunsch wird die Asche dem Tierhalter in der zuvor ausgewählten Urne zugeschickt. Soll diese vergraben werden, gelten dieselben Regeln wie für die Beerdigung des intakten Tierkörpers: Die Bestattung ist nur auf dem eigenen Boden gestattet.

