Karnevalsauftakt in Brüggen : Hoppeditz da, Prinzessin weg

Brüggen-Bracht Beim Karnevalsauftakt in Brüggen gab’s eine traurige Nachricht: Erstmals seit 50 Jahren gibt’s im Dohlendorf Bracht in der neuen Karnevalssession keinen närrischen Regenten.

Karnevalsauftakt in Brüggen-Bracht — natürlich mit dem Hoppeditz , aber ohne närrische Regentschaft. Eine Proklamation gab’s nicht. „Wir hatten eine Prinzessin, die aber alleine nicht regieren wollte. Ein Prinz stand ihr nicht zur Verfügung“, sagt Friedhelm Strucken aus dem Wasserratten-Vorstand. „Das gab es bisher in 50 Jahren noch nie. Das wäre jetzt das 51. Prinzenpaar gewesen. Bis auf die Prinzessin zuletzt hat es immer Prinzenpaare gegeben.“

Auf einer Trage brachten die Wasserratten den traditionell in der Brachter Mühle schlafenden Hoppeditz auf einer Trage in den Bürgersaalt. Die Tanzgarde der Kleinen tanzte ihn auf der Bühne wach. Ein dreifaches „Braut Helau“ ertönte. Die bisherige Prinzessin Nora I. (im vergangenen Jahr gekürt) wurde mit einem Kino-Gutschein verabschiedet. Aufgrund von Corona hatte sie nur zwei Auftritte. Die Zwölfjährige musste nun Krone, Kette und Zepter abgeben.

2020 hatten die Wasserratten eine Rekordteilnahme am Zug verbucht. Und auch 2023 wird er wohl wieder sehr groß. „Wir haben bereits jetzt so viele Anfragen. Und es gibt keine Einwände von Gemeinde und Kreis Viersen, den Zug zu machen“, sagt Strucken. Die Zugteilnehmer versammeln sich am 19. Dezember um 19 Uhr in der Brachter Ratsstube. Weitere Anmeldungen werden noch entgegengenommen auf: