Treffpunkte für Eltern im Kreis Mettmann : Wie sich Mütter und Väter vernetzen

Ratingen Lange hat die Familie auf das Baby gewartet und wenn es endlich auf die Welt gekommen ist, ist die Freude groß. Doch wenn der Alltag wieder einkehrt, gibt es plötzlich viele Fragen und Probleme.

Da ist ein gut funktionierendes Mütter-Netzwerk, eine Gruppe Gleichgesinnter, die das Ziel verfolgt, Müttern aus der Gegend die Möglichkeit zum Austausch zu geben, mehr als hilfreich. Es gibt Eltern, die über die unterschiedlichsten Facebookgruppen oder andere soziale Medien miteinander kommunizieren und andere, die einen persönlichen Kontakt zu Menschen aus der Region, vielleicht sogar bei einer gemütlichen Tasse Kaffee oder Tee, bevorzugen. Kontakt zu anderen Müttern oder Vätern von gleichaltrigen Kindern, die man vielleicht durch Kindergarten und Spielplatz sowieso schon kennt oder zumindest schon einmal gesehen hat. Oder man lernt neue Eltern kennen. In diesen Runden kann man sich in Ruhe unterhalten, Rat oder Hilfe suchen (oder selber geben) während für die Kleinen oft ein Spielbereich vorhanden ist.

In Ratingen gibt es einige Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten zu treffen; exemplarisch werden an dieser Stelle einmal vier von ihnen vorgestellt.

So gibt es beispielsweise das Stillcafé vom Katholischen Bildungsforum Kreis Mettmann im Kaminzimmer des Marienhofes an der Angerstraße 2. Hier treffen sich zweimal im Monat vormittags stillende und nicht stillende Mütter. Sie können sich bei Getränken und Gebäck austauschen und Fragen rund um den Säugling stellen. Neben weiteren Müttern steht auch eine Kinderkrankenschwester Rede und Antwort. Geschwisterkinder sind herzlich willkommen.

Das evangelische Familienbildungswerkt bietet an der Turmstraße 10 mit seinem Café Babyzeit einen Treffpunkt für Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr. Hier können Eltern sich in lockerer Atmosphäre treffen, austauschen und erste Anregungen rund um ihr Kind bekommen. Denn speziell im ersten Lebensjahr, wenn noch alles neu und ungewohnt ist, gibt es immer wieder neue Herausforderungen zu meistern. Auch hier steht eine kompetente Ansprechpartnerin für Fragen zur Verfügung.

So vernetzen sich junge Eltern in Leverkusen

Babytreff, Müttercafé und Sportkurse : So vernetzen sich junge Eltern in Leverkusen

Das Café Lichtblick ist ein Stadtteiltreff der Stadt Ratingen an der Erfurter Straße 26. In offenen Eltern-Kind-Gruppen für Mütter und Väter mit ihren Säuglingen und Kleinkindern gibt es hier die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, während die Kinder altersgerechtes Spielzeug nutzen und langsam erste Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen können. Die Besucher können im Elterncafé bei einem Kaffee verweilen und sich praktische Tipps für den Alltag mit Kindern holen.

In Lintorf gibt es auf dem Konrad-Adenauer-Platz 18 mit dem Café Luttinchen Ratingens erstes Eltern-Kind-Café. „Bei uns können sich die Kinder austoben, während sich die Eltern in Ruhe unterhalten und dabei leckeren Kuchen aus eigener Konditorei genießen können. Zu uns kommen übrigens nicht nur Mütter, rund 20 Prozent unserer erwachsenen Gäste sind Männer“, sagte Jörg Kränkel. Er unterstützt seine Frau Justina in ihrem Café, das sechs Tage die Woche seine Türen öffnet, um Eltern einen Ort für Gespräche unter Gleichgesinnten zu bieten. „Und wenn dann einmal keine Zeit bleibt zum Selberbacken oder um sich in Ruhe ins Café zu setzen, kann man sich auch den Kuchen mit nach Hause nehmen“, so Kränkel.