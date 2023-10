„Recht auf Abtreibung“ in Frankreichs Verfassung „Die Freiheit der Frauen zum Abbruch ist ab 2024 unumkehrbar“

Der Vorsatz war schon lange bekannt. Nun macht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Nägel mit Köpfen. Am Sonntag kündigte er auf der Plattform X seinen Zeitplan an, um ein „Recht auf Abtreibung“ in der Verfassung zu verankern. Demnach soll der Gesetzentwurf demnächst dem Staatsrat vorliegen, Frankreichs oberstem Verwaltungsgericht. Im Gesetzgebungsverfahren berät es die Regierung in rechtlichen Fragen. Bis Jahresende gehe der Entwurf dann an den Senat, das Oberhaus. Und 2024 schon, so Macron vollmundig, werde die Freiheit der Frauen zum Schwangerschaftsabbruch unumkehrbar sein.