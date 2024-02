Chefarzt aus Moers „Gewalt in der Geburtshilfe hat viele Gesichter“

Seit mehr als 13 Jahren arbeitet Jens Pagels als Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Moerser St.-Josef-Krankenhauses. Wenn es ein Thema gibt, das ihn als Mediziner umtreibt, dann ist es dieses: die Zentralisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens der Zukunft; und damit einhergehend: der Verlust an medizinischer Individualität und Zugewandtheit. Das, sagt Pagels, äußere sich auch in einem Bereich, den man als Außenstehender im ersten Moment vielleicht nicht sofort versteht – nämlich in der Frage, ob es Gewalt in der Medizin und speziell in der Geburtshilfe gibt. „Meine Antwort darauf lautet ganz klar: Ja, die gibt es! Leider! Sie kommt nicht selten vor und sie hat zudem viele Gesichter.“