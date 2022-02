Für Schwangere und Babys : Von Yoga bis Babyschwimmen

Kreis Viersen Es gibt in der Region viele Kurs-Angebote rund um die Schwangerschaft, aber auch für die Zeit nach der Geburt. Welche Angebote sind für wen geeignet? Und warum sind diese empfehlenswert?

Yoga mit Babybauch und Fit mit Babybauch sind für alle werdenden Mütter geeignet, die auch in der Schwangerschaft aktiv bleiben wollen. Yoga helfe dabei zu lernen in Stresssituationen, wie der Geburt, gelassen zu bleiben. Beide Babybauch-Kurse sollen dabei helfen, Schwangerschaftsbeschwerden vorzubeugen.

Auch das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung bietet vielfältige Eltern-Kind-Angebote an. „Unsere Arbeit ist dezentral. Die Angebote finden nicht nur in unserem Stammhaus in Viersen, sondern in mehr als 35 Familienzentren und Kindertagesstätten im Kreis Viersen statt“, berichtet Geschäftsführerin Ruth Walter. „Wir möchten, dass alle Familien schöne Angebote vor Ort haben“, ergänzt Diplom-Sozialpädagogin Manuela Boltz-Heuer. Die beiden möchten dazu ermutigen, Kurse für Eltern und Kind zu besuchen: „Seit vielen Jahren gibt es das Familienbildungsangebot ,Elternstart NRW‘, welches den Eltern mit einem Kind im ersten Lebensjahr einen Startkurs mit zehn Unterrichtsstunden finanziert“, erklärt Walter. In diesem Rahmen bietet die Familienbildungsstätte unterschiedliche Kurse an, darunter Babymassagen, Pekip und Offene Treffs.