Debatten rund um Abtreibung Warum wird wieder über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert?

CDU und CSU zweifeln an der Unabhängigkeit der Kommission und erwägen vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, sollte es zu einer Gesetzesreform kommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel sagte unserer Redaktion: „Wir haben es mit einem unauflösbaren ethischen Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und dem Lebensrecht des Ungeborenen zu tun. Der Schwangerschaftskonfliktfall ist eine extreme Notsituation, in der beide Grundrechte schmerzlich miteinander abgewogen werden müssen.“ Am Ende entscheide natürlich die schwangere Frau. Rachel, der auch Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU und CSU ist, fügte hinzu: „Wenn die Ampel-Bundesregierung die bisherige Regelung ohne Not aufkündigt, polarisiert und spaltet das die Gesellschaft. Ich kann davor nur dringend warnen.“