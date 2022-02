Familienbüro in Radevormwald : Frühe Hilfen für junge Eltern

Das Familienbüro berät junge Eltern in Radevormwald. V.l. Claire Peter, Yvonne Steinhauer (Familienbüro) Susanne Hesse. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Familienbüro in Radevormwald steht jungen Müttern im ersten Lebensjahr ihres neugeborenen Kindes zur Seite. Die Zusammenarbeit mit allen freien Trägern, die in Radevormwald Beratungsangebote für junge Familien anbieten, zeichnet die Einrichtung aus.

Yvonne Steinhauer leitet das Familienbüro in Radevormwald und ist damit eine wichtige Ansprechpartnerin für junge Mütter und Familien. Das Familienbüro gegenüber von der Grundschule Stadt gehört zum Pädagogischen Dienst des Jugendamtes und versteht sich als eine Netzwerkstelle. „Junge Familien können sich mit ihren Fragen immer an uns wenden und wir vermitteln die richtige Hilfe und Beratungsstellen“, sagt Yvonne Steinhauer, die seit 2019 für das Büro im Einsatz ist. Sie arbeitet eng mit den Familienhebammen Susanne Hessing und Claire Peter zusammen, die 2016 ihren Dienst in der Stadt aufgenommen haben.

Die Mitarbeiterinnen der Psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle begrüßen Neugeborene in Radevormwald und stehen ihnen und ihren Müttern in ihrem ersten Lebensjahr zur Seite. Um Neugeborene in der Stadt auf der Höhe zu begrüßen, hat das Familienbüro ein Willkommensgeschenk zusammengestellt, das einen Überblick über die Frühen Hilfen gibt. „Unser Ordner, den jede Familie bekommt, enthält alle wichtigen Informationen über Angebote für junge Eltern und ihre Kinder. Für viele Mütter ist dieser Ordner hilfreich, weil sie nicht immer wissen, wie viele Angebote es vor Ort gibt“, sagt Yvonne Steinhauer. Übergeben wird das Geschenk bei einem persönlichen Termin. So informiert das Willkommensgeschenk zum Beispiel über Krabbelgruppen des Familienbüros sowie über die Kitas und Tagesmütter in Radevormwald.

INFO Familienbüro kontaktieren Kontakt Das Familienbüro des Jugendamtes des Stadt Radevormwald ist über den Vorhof der Grundschule Stadt, Hohenfuhrstraße 13a, zu erreichen. Yvonne Steinhauer leitet das Familienbüro und ist die direkte Ansprechpartnerin für Familien, die Hilfe- oder Beratungsbedarf haben. Die frühen Hilfen richten sich an Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr. Yvonne Steinhauer ist unter Tel. 02195 6889247 zu erreichen oder unter der E-Mail Adresse yvonne.steinhauer@radevormwald.de

Die Arbeit der Familienhebammen ist immer aufsuchend. Sie kommen zu den Familien nach Hause und helfen bei Problemen, die das Kind direkt betreffen, aber auch bei Problemen zur Alltagsbewältigung. „Die Nachsorge-Hebammen kümmern sich bis zu drei Monate um die Familien, wir sind im gesamten ersten Lebensjahr für die Familien da“, sagt Susanne Hessing. Familienhebammen beantworten wichtige Fragen und helfen Kindern in Radevormwald dabei von Anfang an gesund und sicher aufzuwachsen. „Wir begleiten Mütter auch zum Gynäkologen oder zum Kinderarzt. Außerdem leisten wir Hilfe bei der Beantragung von finanziellen Hilfen. Unsere Leistungen orientieren sich immer an den Bedürfnissen und dem Hilfebedarf der einzelnen Familien“, sagt Familienhebamme Claire Peter.

Bei Müttern, die kein oder schlecht Deutsch sprechen, arbeiten die Familienhebammen mit Dolmetschern zusammen. Die Zusammenarbeit mit allen freien Trägern, die in Radevormwald Beratungsangebote für junge Familien anbieten, zeichnet die Familienhebammen und das Familienbüro aus. Es geht um Vernetzung. „Wir koordinieren viele Hilfen, aber bieten auch selber Angebote an. Sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt, wollen wir auch das Familienbüro für Treffen öffnen. Geplant ist außerdem ein Tag der offenen Tür, an dem sich die Familienhebammen, aber auch die freiberuflichen Hebammen und alle anderen Netzwerkpartner vorstellen können“, sagt Yvonne Steinhauer. Ihr geht es darum Hürden abzubauen, Vertrauen aufzubauen und als helfende Hand für junge Mütter aufzutreten. Auch schwangere Frauen können dieses Angebot nutzen. „Mit den meisten Familien treten wir erst in Kontakt, wenn wir das Neugeborene begrüßen. Gerne können Schwangere aber schon vor der Geburt Kontakt zu uns aufnehmen und mit ihren Ängsten und Sorgen an uns herantreten“, sagt die Leiterin des Familienbüros.

Die Frühen Hilfen in Radevormwald sind eine wichtige Anlaufstelle für Schwangere, junge Mütter und ihre Partner, auch um Kontakt zu anderen Menschen in der gleichen Lebensphase zu knüpfen.