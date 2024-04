„Menschliches Versagen“ Prager Krankenhaus führt irrtümlich Abtreibung durch

Nach einer tragischen Verwechslung hat sich ein Prager Krankenhaus bei einer Frau für eine irrtümlich vorgenommene Abtreibung entschuldigt. Ärzte hatten in der vergangenen Woche irrtümlich die Schwangerschaft einer Patientin beendet, die lediglich zu einer Kontrolluntersuchung gekommen war. „Es handelt sich leider um einen menschlichen Irrtum, um menschliches Versagen“, sagte Krankenhausdirektor Jan Kvacek am Donnerstag in Prag. Bei der Verwechslung hätten zudem Verständigungsschwierigkeiten eine Rolle gespielt.