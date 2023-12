Entscheidungshilfe Zwölf Tipps zur Namensfindung für Ihr Baby

Düsseldorf/Ahrensburg · Gerade erst sind wieder die beliebtesten Vornamen in NRW bekanntgegeben worden. Unser Name begleitet uns das ganze Leben. Die Entscheidung, welchen Vornamen das eigene Kind bekommt, will daher gut überlegt sein. Die besten Tipps für eine Namensfindung.

29.12.2023 , 08:14 Uhr

Holzwürfel mit Buchstaben, die beliebte Vornamen ergeben (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Knud Bielefeld kennt sich aus. Seit Jahrzehnten führt er Statistik über Deutschlands beliebtesten Namen - und hat Tipps für werdende Eltern. Wie passen Vor- und Nachname zueinander? - Namen mit vielen Silben vermeiden, wenn der Nachname schon vielsilbig ist. - Keinen Namen vergeben, der mit einem Vokal endet, wenn der Nachname mit einem Vokal beginnt. - Die beiden Namen sollten sich nicht reimen. - Wenn die beiden Namen eine Aussage bilden, kann das für das Kind peinlich werden. Etwa bei Johannes Beere. Ein Trendname fürs Baby? - Bei Namen, die auf Hitlisten ganz oben stehen, wird das Kind in seiner Altersgruppe viele Namensvettern haben. Namen von Prominenten könnten ebenfalls sehr häufig sein. - Namen im Mittelfeld der Hitlisten werden nicht so häufig vergeben und sind gleichzeitig nicht zu ungewöhnlich oder auffallend. Was für ein Spitzname wird es? - Ob Eltern wollen oder nicht, aus vielen Namen wird ein Spitzname gemacht. Also: Immer daran denken, wozu der Name eines Kindes verkürzt werden könnte. Wie originell sollte der Name sein? - In Deutschland gibt es Regeln, wie speziell ein Vorname sein darf. Er muss zum Beispiel deutlich als solcher erkennbar sein. Kinder nach Orten oder Berufen zu benennen ist nicht erlaubt. - Viele Eltern versuchen einen Namen durch besondere Schreibweise zu verändern. Das kann dazu führen, dass das Kind später immer seinen Namen buchstabieren muss. - Ein außergewöhnlicher Vorname kann zu einer Außenseiterrolle des Kindes führen. Wie entscheiden? - Bei zwei Elternteilen sollten möglichst beide an der Entscheidung beteiligt sein. Zum Beispiel zunächst einzeln eine Liste mit Lieblingsnamen erstellen und daraus gemeinsam einen Kompromiss entwickeln. - Am besten die Namensvorschläge immer wieder zur Seite legen. Nach ein wenig Zeit noch einmal drüber gehen und schauen, welche Namen Sie noch immer mögen. Die Liste wird so automatisch kürzer.

