Rock am Ring 2023 : Veranstalter verrät erste Bands - Headliner sind Die Toten Hosen

Rock am Ring 2023

Düsseldorf Mit den Toten Hosen kehren quasi Wiederholungstäter an den Nürburgring zurück. Flankiert werden sie von mehr als 40 weiteren Bands, die jetzt bereits angekündigt wurden.

Die Toten Hosen sind als Headliner auf dem „Rock am Ring“- Festival im kommenden Jahr eingeplant. Das haben die Veranstalter des Festivals auf ihrer Internetseite bekannt gegeben. Zur international erfolgreichen Band aus Düsseldorf , die auch 2022 der Bühne am Nürburgring einen Besuch abgestattet hatte, gesellen sich weitere Rock-Größen wie „Evanescence“, „Tenacious D“ und „Papa Roach“.

Über 40 Bands sind am Freitag auf der Rock-am-Ring-Internetseite angekündigt worden für das Festival, das vom 2. bis 4. Juni parallel am Nürburgring und in Nürnberg stattfinden soll. Ein Teaser auf Youtube stimmt zusätzlich darauf ein, auch die Toten Hosen kommen darin zu Wort.