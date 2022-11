Johannes Oerding spricht über sein neues Album : „Musikmachen war immer mein Plan A“

Johannes Oerding veröffentlicht am Freitag sein siebtes Album „Plan A“. Im März geht es dann für den Musiker, der aus Kapellen stammt, auf Tour. Foto: Christina Gotz

Interview Geldern Der Musiker wird im Dezember 41 Jahre alt. Am 4. November erscheint sein neues Album. Es ist das erste Album nach der Pandemie. Ein Stück ist eine Liebeserklärung an seinen Vater Udo, der in Kapellen lebt.